باريس سان جيرمان يطمئن جماهيره على حالة نيمار

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين أن التقييم الطبي لنجمه البرازيلي نيمار “مطمئن” بعد نقله على محفة عقب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي خسرها الفريق أمام ليون بهدف دون رد أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وغادر نيمار 28/ عامًا/ الملعب وهو يبكي بعد تدخل قوي ضده من جانب تياجو مينديز لاعب ليون الذي تعرض للطرد.

ولكن باريس سان جيرمان لم يشر إلى تعرض نيمار لإصابة قوية مكتفيًا بالقول إنه يُعاني من “التواء في الكاحل” وسيتم إخضاعه لفحص طبي جديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

واعتذر مينديز لاحقًا لمواطنه نيمار عبر شبكة “إنستجرام” لتبادل الصور.

وعانى سان جيرمان خلال الموسم المضطرب بفعل جائحة كورونا، نظرًا لتزايد الغائبين في صفوفه سواء بفعل الإصابات أو العدوى.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث بالدوري الفرنسي لكنه تأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في مواجهة صادمة مع المارد الإسباني برشلونة.

ويخرج سان جيرمان لملاقاة ليل المتصدر يوم الأحد المقبل بعد استضافة لوريان يوم الأربعاء.

ولم يحدد سان جيرمان ما إذا كان نيمار سيشارك في أي من هاتين المباراتين.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (264 مليون دولار) قادما من برشلونة في أغسطس 2017 وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري المحلي بجانب بلوغ نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.