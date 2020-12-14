صالح حميديتش: مواجهة بايرن ميونخ لفريق لاتسيو في دوري ابطال اوروبا غير مريحة

ذكر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ “حسن صالح حميديتش” إنه من الجيد دائما الذهاب إلى روما، لكنه حذر فريقه من مباراة لاتسيو واصفاً إياها بالغير مريحة.

ويلتقي لاتسيو الذي تجاوز كلوب بروج البلجيكي بصعوبة بالغة في دور المجموعات وتأهل ثانياً خلف بوروسيا دورتموند الألماني، مع العملاق الألماني وبطل أوروبا في آخر نسخة في دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.

واعترف صالح حميديتش بأن بايرن ميونيخ درس لاتسيو تحت قيادة انزاجي عندما لعب ضد غريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند في دور المجموعات.

وقال حميديتش لموقع توتو ميركاتو الايطالي: “إنه خصم درسناه خلال مرحلة المجموعات ضد بوروسيا دورتموند. علينا الانتباه، لاتسيو هو خصم غير مريح، مثل كل الفرق الإيطالية. لكننا بالتأكيد سنستعد جيدًا للمواجهة. من الجيد دائمًا الذهاب إلى روما”.

..