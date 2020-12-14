جوارديولا ينعي جيرارد هولييه ويعلق على نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

علق المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، على مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الإثنين، الخاص بمواجهة وست بروميتش ألبيون غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن المدرب الإسباني استهل كلامه في المؤتمر الصحفي بالتحدث عن وفاة مدرب ليفربول السابق، جيرارد هولييه: “هذه أخبار حزينة، وباسم مانشستر سيتي أتوجه بالتعازي العميقة لأسرته، كان شخصًا محبوبًا للغاية، هذه أخبار حزينة لعالم كرة القدم، وأتمنى الأفضل لأسرته”.

وعن التخطيط لشهري مارس وأبريل، قال جوارديولا: “أعرف أن الجميع لديه ميل لمعرفة ما سيحدث، ولكني لا أعرف ما سيحدث غدًا أمام وست بروميتش، وبالتالي لا يمكن أن أفكر لثلاثة أو أربعة شهور أو للموسم المقبل، كل شيء يتعلق بالتكهنات”.

وعلق جوارديولا على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، قائلًا: “تعلمت خلال فترة تواجدي في ألمانيا، أن هذا الفريق كبير ويملك تاريخًا. أحترم هذا النادي كثيرًا، يملك الجودة وجمال كرة القدم”.

وأضاف: “لقد نجحوا في التأهل من مجموعة تضم ريال مدريد وإنتر [ميلانو] وشاختار [دونيتسك]”.

وتابع: “لقد قدموا مباراتين مذهلتين أمام شاختار، وهذا يظهر جودتهم”.

وأكمل: “ما يشغلني هو الوصول في أفضل شكل ممكن لشهر فبراير عند مواجهتهم، شاهدت بعض اللقطات لهم ولكن ليس كثيرًا، وسنبدأ العمل من الآن”.

ويواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إجراء القرعة ظهر اليوم فى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ببلدية “نيون” السويسرية.

ووفقًا لشبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي فاز في ثماني مواجهات من آخر تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الألمانية وتعادل فى مباراة واحدة.

وأضافت الشبكة أن أربع مباريات من التسع مواجهات؛ كانت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، وحقق مانشستر سيتي الفوز فى ثلاث منها وتعادل فى الأخرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني فى دور المجموعات، في أيام 16، 17، 23، 24 فبراير القادم، فيما ستقام مباريات العودة أيام 9،10، 16، 17 مارس 2021.