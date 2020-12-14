جوارديولا يؤكد على استمرار شراكة ستونز ودياز في دفاع مانشستر سيتي

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا استمرار شراكة جون ستونز وروبن دياز في دفاع السيتيزنز، ودعا إيمريك لابورت للعمل بجدية من أجل الحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا.

وقدم الثنائي ستزنز ودياز أداء جيدًا في تعادل السيتي بدون أهداف مع جاره مانشستر يونايتد، أول أمس السبت، عندما حافظ فريق جوارديولا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر الإنترنت: “هناك لاعبون لا يتعين استبعادهم من التشكيلة؛ لأن في ذلك ظلم لهم، ولهذا السبب أضطر في بعض الأحيان للعمل على تحقيق التوازن”.

وأضاف: “لابورت يستحق الانضمام للتشكيلة لكن ستونز ودياز يستحقان أيضًا، قدما أداء جيدًا للغاية في المباريات الأخيرة، ولم يرتكبا أي أخطاء على الإطلاق”.

وتابع: “لابورت سيعود للتشكيلة؛ الموسم ما زال طويلًا وعلى اللاعبين العمل بجدية أكبر وبصورة أفضل وسيأتي دورهم، وعندما يأتي دورهم يكون عليهم تقديم أداء جيد”.

كما أشار جوارديولا أن النجم الأرجنتيني، سيرخيو أجويرو يقترب من العودة لكامل لياقته، لكنه عاد وأكد أنه لن يتعجل في الدفع به.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، وسيواجه ضيفه وست بروميتش ألبيون غدًا الثلاثاء على ملعب الاتحاد.