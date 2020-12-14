تاركوسكي: ما فعلناه في آرسنال أعاد ما كان يفتقده بيرنلي

قال المدافع جيمس تاركوسكي إن أجواء البهجة عادت إلى أروقة ناديه بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم أنه لا يزال قريبًا من منطقة الهبوط مؤكدًا أن الفوز 1 – صفر على آرسنال السبت الماضي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للتقدم إلى مركز أفضل بين فرق البطولة العشرين.

وأحرز بيير إيمريك أوباميانج لاعب آرسنال هدف المباراة بالخطأ في شباك فريقه ليمنح بيرنلي فوزه الأول في ملعب النادي اللندني منذ 1974 ويبعده عن أخر ثلاثة مراكز في القائمة.

وقال تاركوسكي عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت “هناك أجواء من البهجة في أروقة النادي الآن.

“أعرف أننا حتى الآن في مركز متأخر في القائمة لكن هذا لا يقلقنا كثيرًا جدًا”.

وأضاف المدافع “نحن سعداء بالفوز والحصول على ثلاث نقاط ثمينة”.

وخسر بيرنلي خمس من أول ست مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لكنه خسر مرة واحدة فقط في أخر خمس مباريات عندما هزمه مانشستر سيتي 5 – صفر أواخر الشهر الماضي.

وأردف تاركوسكي قائلًا “الأسابيع القليلة الماضية كانت جيدة. وفيما عدا مباراة سيتي فإن النتائج كانت بالفعل جيدة وكذلك الأداء ونحن نتطلع للأفضل”.

وسيحل بيرنلي ضيفًا الخميس المقبل على أستون فيلا صاحب المركز العاشر بين فرق البطولة العشرين.