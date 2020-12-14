باتشيكو يرفض إقامة معسكر مغلق قبل موقعة بيراميدز

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فكرة المعسكر المبكر قبل مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

ورغم أهمية وصعوبة المباراة لكن الجهاز الفني فضل التعامل معها بشكل طبيعي وعدم الدخول في معسكر مغلق لعدم تشكيل أي ضغط زائد على اللاعبين.