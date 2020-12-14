شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يقيل الغرايري ويقترب من التعاقد مع وليد عبيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أنهى نادي الحمرية عقد مدرب الفريق الأول التونسي غازي الغرايري بالتراضي، ويتجه «العنابي» للتعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد، وكان الغرايري أشرف على الفريق العام الماضي وتم تجديد عقده لعام آخر قبل أن يتم إنهاء عقده بعد أن قاد الفريق في 4 جولات بالدوري حقق الفوز في مباراة وخسر أخرى وتعادل مرتين، وأنهى الحمرية مشواره في تصفيات الكأس في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: إن الغرايري مدرب كبير وعمل بإخلاص لكن ربما لم تخدمه النتائج ونحن نعلم في الوقت ذاته أنه لا يتحمل وحده المسؤولية. اللاعبون مسؤولون أيضاً لكن في النهاية الحكم على المدرب يتم من خلال النتائج.

وتابع: «كنا نطمح إلى نتائج أفضل في الدوري بالذات ونأمل أن يوفق المدرب القادم في قيادة الفريق للأفضل، وأضاف: هناك مباراتان مهمتان أمامنا حالياً والفريق يرغب في الفوز بهما لتعديل الوضعية، وهناك فترة يمكن للمدرب الجديد استغلالها خاصة وأن الفريق سيغيب عن الجولة الحاسمة بسبب البرمجة، ونحن فضلنا أن يكون المدرب الجديد مواطناً، ولديه معرفة بالفريق وبالدوري اختصاراً للوقت.

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