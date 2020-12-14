شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُنهي أبو الفتوح وحازم إمام صداع "الظهيرين" في الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الزمالك فى تحقيق فوز مهم على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى من منافسات الدورى موسم 2020/ 2021.

جاءت أهدف الزمالك عن طريق خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل فى مرماه بطريق الخطأ، ومصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع للشوط الثانى ليحسم فوز الأبيض.

وظهر أحمد أبو الفتوح العائد من الإعارة لفريق سموحة، لأول مرة مع الزمالك وقدم أداءً قويا أراح كل جماهير وعشاق النادى الأبيض، بجانب عودة حازم إمام الذى بدأ يستعيد بعضا من مستواه.

أبو الفتوح

وقدم أبو الفتوح الحلول الهجومية اللازمة من عرضية متقنة وربط مع الأجنحة وخط الوسط بشكل مميز، فضلا عن الدور الدفاعي، إذ لم تشكل جبهة المقاولون اليمنى خطرا على مرمى الزمالك أغلب أوقات المباراة، بالإضافة إلى ظهوره أكثر نضجا من الناحية الفنية والتحركات والتمركز، وتأدية مهام مركزه على عكس ما كان فى الفترة السابق مع الأبيض قبل الإعارة.

حازم إمام

جاءت عودة حازم إمام ليظهر أقل من مستواه، بعد العودة من فترة غياب للإصابة، وهو يحتاج فقط الوقت لاستعادة كامل الجاهزية، ولكن ظهر متماسك أمام هجمات لاعبى المقاولون، كما شن العديد من الهجمات على الذئاب.

بدلاء مميزون

وأصبحت الأجناب بها بدائل قوية، مع عودة عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافى واللذان يقدمان حلولا هجوميا ودفاعية مميزة للزمالك بخبراتهما الطويلة، في الوقت الذى ينتظر كل من الناشئ أحمد عيد، والتونسى المميز حمزة المثلوثي، الفرصة وإشارة باتشيكو.