شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وحسن حمدى ضمن أبرز حضور احتفالية شوبير بثلاثية الأهلى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق، ومنتخب مصر على الاحتفال بثلاثية الأهلى الأخيرة فى ليلة حضرها رموز النادى الأهلى ورئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، بالإضافة لرئيس النادى الأسبق حسن حمدى، مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادى كما ظهر خلال الصور الذى نشرتها رانيا علوانى عضو مجلس الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وعلقت عليها : " ليلة في حب الأهلي، شكرا كابتن شوبير علي التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز و محبين النادى".



شوبير ورانيا

من ناحية أخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".



الكابتن الخطيب رئيس النادى الأهلى ضمن الحضور وحسن حمدى

وأضاف شوبير، "الزمالك عايز يفتح صفحة جديدة مع الأهلى، وحصل اتصال هاتفى بين إدارة الزمالك الحالية وإدارة الأهلى، وما علمته أن الأهلى يرحب بفتح صفحة جديدة مع الزمالك بإدارته الحالية، ولكن لن يتنازل عن القضية لأن الادارة السابقة للزمالك لا تزال تلاحق الإدارة الحالية بالقضايا والدنيا مش واضحة، لذا الأهلى سوف ينتظر حتى يزيل غموض الموقف الراهن".





اثناء تقطيع التورتة

وتابع شوبير، "إدارة الزمالك الحالية تسير بإطار علمى، والدكتور أشرف صبحى قال إن التفتيش على كل الإدارات الرياضية لا يزال قائماً، ما يعنى أن كل شخص يتولى منصباً لابد أن يتقى الله ويعرف أن الله حق وأن المكر السيىء لا يحيق إلا بأهله، وأن التحامى بالصفحات على السوشيال ميديا لن يدوم، فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، ربنا عرفوه بالحق".