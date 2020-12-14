الامارات | الحمرية يقيل المدرب التونسي الغرايري

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يقيل المدرب التونسي الغرايري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لنادي الحمرية عمار المهيري عن إقالة مدرب الفريق التونسي غازي الغرايري عن مهامه مدربا للفريق الاول. وقال لـ«الامارات اليوم»: «تم التوصل إلى اتفاق بالتراضي يقضي بالاستغناء عن خدمات المدرب الغرايري، وبدء البحث عن مدرب بديل».

ويحتل الحمرية المركز السادس على لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد خمسة نقاط بينما يحتل الامارات الصدارة بـ 10 نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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