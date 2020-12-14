شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل في ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز، واشتمل المران على خوض جميع اللاعبين تدريبات في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، قبل أن يؤدى البدلاء وباقى اللاعبين دون الأساسيين تدريبات خططية وتكتيكية.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على عقد اجتماع مع حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب للاطمئنان على صحته، وأدى الثلاثى أحمد مصطفى وحازم مرسي، وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، حيث حرص كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.