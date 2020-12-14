شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول تعلن التشكيل الأفضل في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الإثنين، عن التشكيل الأفضل في تاريخ كرة القدم، والذى تم اختياره بعد تصويت 140 صحفيًا، من جميع أنحاء العالم.
وضم التشكيل الأفضل في التاريخ، الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، بجانب أسطورة البرازيل بيليه، والنجم البرازيلي السابق رونالدو.
وجاء التشكيل الأفضل في تاريخ كرة القدم، من مجلة فرانس فوتبول، على النحو التالى:
حراسة المرمى: ليف ياشين
الدفاع: باولو مالدينى، فرانك بيكنباور، كافو
الوسط: بيليه، لوثر ماتيوس، تشافى هرنانديز، مارادونا
الهجوم: رونالدو، ميسي، كريستيانو رونالدو
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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