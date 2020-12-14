شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الشباب والرياضة والصحة يستعرضان خطة كورونا في مونديـال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها ببطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة ، والسادة رؤساء اللجان المعنية.

تناول الإجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم المخاطر، ورفع الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع حالات الاشتباه ،كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

واستهل وزير الشباب والرياضة الاجتماع بالتأكيد علي الإهتمام البالغ للبطولة من قبل الدولة المصرية ، وبخاصة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على متابعة كافة الاستعدادات للبطولة ، وتكليفه للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها.



و أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.



واستعرضت وزيرة الصحة والسكان الأطر العامة لخطة التأمين الطبي للبطولة والتي سيتم تنفيذها من خلال قطاعات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والوزارات المعنية، والاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث تشمل تقديم الخدمات الطبية لجميع المشاركين في البطولة من (لاعبين، إداريين، لجان منظمة، جمهور) من خلال توفير عيادات طبية بالملاعب و بأماكن إقامة اللاعبين يتوافر بها (أدوية طواريء، وأجهزة طبية، ومستلزمات وقائية)، وإمدادها بفرق طبية مدربة على أعلى مستوى، فضلاً عن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للوفود المشاركة حرصًا على سلامتهم، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بأماكن إقامة اللاعبين، وضيوف مصر، وكذلك صالات الألعاب التي ستقام بها مباريات البطولة.

وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع منافذ الدخول خاصة مطار القاهرة الدولي من خلال فرق الحجر الصحي، مع ترقب وصول الوفود والبعثات، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع بالمستشفيات بالمحافظات التي ستقام بها البطولة، وكذلك متابعة تنقلات الوفود داخل مصر، كما تم وضع برنامج تدريبي بجميع الإرشادات لكافة الفرق الطبية وكذلك المتطوعين بلغات مختلفة للتوعية للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات التي يجب اتباعها، مشددة على أهمية إدخال البيانات بشكل مستمر لضمان التحليل والتقييم السليم بشأن الرعاية الصحية والوقاية لجميع الوفود المشاركة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان – خلال الاجتماع- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيف مصر، في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى حرص الوزارة على التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بصورة مشرفة وبما يليق بمصر ومكانتها.

كما أكدت الوزيرة حرصها على توفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة للبطولة بصفة عاجلة، ومتابعتها المستمرة لتنفيذ الخطة من خلال الاطلاع على التقارير اليومية، فضلاً وضع جميع السيناريوهات المحتملة خلال فعاليات البطولة والتدريب عليها لسرعة التعامل معها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأي طاريء قد يحدث حتى الانتهاء من جميع فعاليات المبارايات.