شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لمواجهة بيراميدز في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصبح محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جاهزا للمشاركة في مباراة المارد الأبيض المقبلة في الدورى العام، والتى يواجه خلالها نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى العام، والمقررة الخميس المقبل.
وخاض شيكابالا جزء من مران اليوم «الأثنين»، عقب مباراة البدلاء مع فريق الشباب بالنادى مواليد 99، والتى انتهت بفوز بدلاء الزمالك بخماسية.
وظهر شيكابالا لائقا للمشاركة أمام بيراميدز حيث كان يعانى اللاعب بعض الإجهاد خلال مباراة المقاولون العرب وهو ما تسبب في تغييره خلال اللقاء.
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