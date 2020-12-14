شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» مصر تخوض وديتين مع البحرين استعدادا للمونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب مصر لكرة اليد، مباراتان وديتان مع منتخب البحرين، خلال معسكره بالعاصمة البحرينية المنامة، وستكون المباراتان غدا الثلاثاء والخميس المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة الجمعة المقبل، وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم المقرر اقامتها في مصر يناير المقبل.

ويسعى المنتخب الوطنى لليد، لعمل عدة معسكرات خارجية وداخلية وفترة إعداد قوية، للظهور بشكل مميز في مونديال العالم، وتحقيق مركز جيد للمنتخب خصوصا وان المونديال ستحتضنه الأراضى المصرية.