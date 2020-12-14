شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمنتخب الشباب خلال ساعات..ووزير الشباب يتواصل مع البعثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المنتخب الوطنى للشباب، لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد أن اثبتت المسحة الماضية إصابة 17 لاعب بالفيروس، وقبلهم كان المنتخب قد أعلن اصابة مدير المنتخب أمس.

وتواصل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع البعثة والمسؤولين عنها، للإطمئنان على البعثة بالكامل، وطلب وزير الشباب والرياضة، إبلاغه بكافة المستجدات لتحديد مدى امكانية استمرار المنتخب فى تونس من عدمه، وفى حال تفاقم الإصابات سيتخذ وزير الشباب والرياضة قرار بإعادة البعثة.

من جهته، تواصل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، مع مسئولي وزارتي الرياضة والصحة هناك، حيث تم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء اليوم لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها.

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.