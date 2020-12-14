شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأكد شفاء صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا كليوبترا، من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، «رابيد تيست» التي خضع لها لاعبو الفريق، واثبت سلبية عينة صالح جمعة، والذى غاب عن مواجهة فريقه الأولى في الدورى العام أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 2 / 0 ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

كانت هذه تفاصيل خبر سلبية عينة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.