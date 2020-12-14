شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى للمتحدثين عن انتخابات الزمالك المقبلة: «عيب اوي».. «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أمير مرتضى، منصور، مدير الكرة بالنادي الزمالك السابق، المعلنين لترشحهم لانتخابات مجلس إدارة الزمالك المقرر إقامتها بعد عام. وقال نجل مرتضي منصور، خلال تغريدة له على موقع «تويتر»، «الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة، أحب أأفكركم بس فاضل سنة على الانتخابات، لما يجي وقتها ابقى اتكلم وأعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي، أمامكم ٣ اختيارات، ١-يا تدعموا الفريق، ٢-يا تدعموا الإدارة المنتخبة الشرعية في أزمتها ٣-يا تسكتوا». أمير مرتضى الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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