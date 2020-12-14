شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو يغيب عن ريـال مدريد خلال معركة أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة أتلتيك بيلباو غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة ال19 من الليجا. وشهدت القائمة غياب كاسيميرو للإيقاف، وغياب أوديجارد وهازارد وماريانو دياز ويوفيتش للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي.، ودفاعا، كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي، ووسطا، كروس، مودريتش، فالفيردي، وإيسكو، وهجوما، بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.