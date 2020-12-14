شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يشيد بدور السفير المصرى فى تونس بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد ماهر المتحدث الإعلامي باسم بعثة منتخب مصر للشباب تحت (20 عامًا) بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، عن أنه فور الاشتباه في إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء البعثة بفيروس "كورونا"، بحسب نتائج المسحة الطبية التي أجريت، أمس الأحد، قام السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، بالتنسيق مع أحد المعامل المخبرية بتونس وإرسالها إلى مقر البعثة لإجراء مسحة أخرى لجميع أعضاء بعثة منتخب مصر للشباب حرصًا على سلامة باقي أفراد البعثة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم البعثة أن السفير إيهاب فهمي، وأعضاء سفارة مصر بتونس، يعملون على تذليل كل العقبات ومتابعة أحوال المنتخب والتواصل الدائم لحظة بلحظة منذ وصولها إلى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب بموريتانيا.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي غدًا الثلاثاء، على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.