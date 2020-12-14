شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُجهز تراورى لتعويض رمضان صبحى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بتجهيز البوركينابى إيريك تراورى، لتعويض غياب رمضان صبحى جناح أيسر الفريق، فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب رمضان صبحى عن مواجهة الزمالك، بسبب حصوله على "طرد" فى نهاية مواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى من الدورى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز لتجهيز تراورى الذى غاب عن فترة إعداد الفريق، بسبب حصوله على فترة أجازة طويلة قضاها مع اسرته فى مسقط رأسه، كما يضع الجهاز الفنى عدة خيارات لتعويض رمضان صبحى منها إمكانية الدفع بمحمد فاروق فى هذا المركز حال عدم جاهزية تراورى.

وكان الزمالك حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وجاء بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.