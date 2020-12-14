شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء المقاصة يتعادلون سلبيًا مع كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل بدلاء المقاصة مع فريق كوكاكولا، أحد فرق الدرجة الثانية، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن البرنامج المعد من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال للاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي أمس الاثنين في افتتاح الموسم الجديد للدوري المصري.

وخسر المقاصة من الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الولى بالدوري المصري.

وأشرك الجهاز الفني للمقاصة في ودية كوكاكولا كلا من، محمد كوكو واسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وأحمد السيد "متعب" وعلي محمد "وزة" وهشام محمد وعماد فتحي وشميلس بيكلي ومحمود غزالي وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي، ومن الناشئين محمد عادل وهشام حافظ وبسام وليد واحمد هاني "ببا".

من جانبه، أكد حمد إبراهيم مدرب عام المقاصة أن أمل الفريق الفيومي في تحقيق الفوز عل إنبي في المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للدوري، مشددًا على أن المقاصة بحاجة إلى مجهود كبير وتركيز كل اللاعبين من أجل المرور بالفترة المقبلة إلى بر الأمان، ويحقق نتائج إيجابية في مشوار المسابقة.

وأضاف أن الفريق سيتدرب غدا بالكامل بحيث يتدرب المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الأهلي والمجموعة الاحتياطية، من أجل التحضير بشكل جيد لمواجهة الفريق البترولي.