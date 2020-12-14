سيراميكا كليوباترا يُعلن سلبية عينة صالح جمعة قبل مواجهة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، سلبية عينات اللاعبين والجهاز الفني الخاصة بفيروس كورونا ومنهم صالح جمعة، ما عدا المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية، للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
وخضع لاعبو سيراميكا كليوباترا لتحليل رابيد تيست صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث خضع جميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني للتحليل، الذي أثبت سلبية عينات الجميع ما عدا وليد عبد المنعم وحمزة معوض.
وفي وقت سابق، نشر النادي عبر بيان رسمي له الجمعة الماضي أن إدارة كليوباترا تلقت إخطارًا من جانب اللجنة الطبية في اتحاد الكرة تؤكد أن جميع عينات لاعبي الفريق جاءت سلبية لفيروس كورونا ما عدا صالح جمعة.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
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