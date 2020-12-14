غزل المحلة يعلن تشكيله لمواجهة سموحة في الدورى المصرى

أعلن محمد البشبيشي القائم بأعمال خالد عيد المدير الفني للفريق لغيابه عن المباراة بسبب متاعب صحية، عن التشكيل الذي سيواجه سموحة، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين، علي ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدورى المصرى . من الدورى المصرى . وجاء تشكيل المحلة كالتالي :- حارس المرمى: محمد البشبيشي الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى الهجوم: يحيى حامد. ومن المنقرر ان تنطلق مباراة سموحة وغزل المحلة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الاثنين، في أولي مواجهات غزل المحلة بالموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى ، بعد صعوده، ليخوض أولي تجاربه أمام فريق الموج الأزرق.

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