تشكيل هجومي لسموحة في مواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه غول المحلة مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الأولي لبطولة الدوري الممتاز. الأولي لبطولة الدوري الممتاز. وحاء تشكيل الفريق السكندري علي النحو التالي: حارس المرمى: الهاني سليمان الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو الهجوم: حسام حسن

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