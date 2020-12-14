رسمياً.. منع دخول الجماهير لمباريات الدوري الإنجليزي

قررت الحكومة البريطانية منع حضور الجماهير لمباريات الدوري الإنجليزي في لندن، بسبب تفشي فيروس كورونا بها ووصوله للمستوى الثالث وهو المستوى الأعلى من الإنتشار، والذي يتطلب زيادة الإجراءات الإحترازية.
قال وزير الصحة مات هانكوك في تصريحات نقلتها صيحفة بي بي سي إن لندن ستنتقل إلى أعلى مستوى من الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في إنجلترا اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وستدخل أيضًا أجزاء من إسيكس وهيرتفوردشاير المستوى الثالث في نفس الوقت.
قال هانكوك لمجلس العموم إنه تم تحديد نوع جديد من فيروس كورونا “قد يكون مرتبطًا بالانتشار الأسرع فيجنوب إنجلترا”.
وأضاف أنه يتعين اتخاذ إجراءات على الفور لإبطاء ارتفاع معدلات الإصابة، وتعني قيود المستوى الثالث أنه يجب إغلاق المحلات والمطاعم باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل.
قال هانكوك إن الارتفاع الحاد في عدد الحالات يعني أنه غير قادر على الانتظار حتى موعد المراجعة التالية المقررة لنظام المستويات الثلاثة في إنجلترا يوم الأربعاء.
وأكد أحد أعضاء البرلمان إنه تم إخبارهم في إحاطة سابقة من هانكوك أن الحالات تتضاعف كل سبعة أيام في العاصمة وأنالمراجعة التالية لنظام الفئات ستكون في 23 ديسمبر. وتشمل قواعد المستوى الثالث عدة اجراءات منها أنه لا يمكنك الاختلاط بالداخل أو في الحدائق الخاصة أو في معظم الأماكن الخارجية ، باستثناء المنزل، ولا يمكن الالتقاء في مجموعة تصل إلى ستة أفراد في مساحات خارجية أخرى ، مثل الحدائق أو الشواطئ أو الريف، يمكن أن تظل المتاجر والصالات الرياضية وخدمات العناية الشخصية (مثل تصفيف الشعر) مفتوحة، ويجب أن تظل المقاهي والمطاعم مغلقة ، باستثناء التوصيل والوجبات الجاهزة، لا يمكن لعشاق الرياضة حضور الأحداث في الملاعب، أماكن الترفيه الداخلية – مثل صالات البولينج ودور السينما – يجب أن تظل مغلقة، كما يُنصح الأشخاص بعدم السفر من وإلى مناطق المستوى الثالث.
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