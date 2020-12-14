أمير مرتضي يوجه رسالة نارية للمترشحين على رئاسة الزمالك

وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة السابق بنادي الزمالك رسالة للمترشحين علي رئاسة مجلس إدارة الزمالك القادم، و من المفترض أن تجري الانتخابات في نوفمبر 2021 .

وقال أمير في تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصلة الاجتماعي تويتر

:" الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة .. احب افكركم بس فاضل سنة عالانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي .. امامكم ٣ اختيارات ١-يا تدعموا الفريق ٢-يا تدعموا الادارة المنتخبة الشرعية في ازمتها ٣-يا تسكتوا"

يذكر أن اصدرت وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدالرة الزمالك ،ـ وتعين مجلس مؤقت، حتي البت في القضية المتداولة بين اللجنة الأولمبية والنادي، أو حتي موعد الانتخابات القادمة ، في نوفمبر 2021، أي حتي عام إضافي قادم.