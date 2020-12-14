الامارات | منتخب مصر للشباب يتعرض إلى "صدمة كبرى" في تونس

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يتعرض إلى "صدمة كبرى" في تونس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض 17 لاعباً من منتخب مصر للشباب للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) قبل يوم على انطلاق بطولة بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم، المقررة في تونس، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، وتكتسي أهميتها لكونها مؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية "موريتانيا 2021".
وقال موقع "بطولات" المصري إن اللجنة الطبية لاتحاد شمال إفريقيا عقدت اجتماعا مع طبيب منتخب مصر للشباب وليد منظور، من أجل بحث إجراء مسحة ثانية لبعثة منتخب مصر تحت 20 عاماً بعد ان تقدم المدرب ربيع ياسين بطلب عاجل لها.
وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر مع نظيره الليبي غداً الأربعاء، على أن يواجه نظيره التونسي في 18 الشهر الجاري، ثم يواجه المنتخب الجزائري في 24 منه، ويختتم المواجهات بملاقاة المنتخب المغربي.
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