الامارات | ماراثون عجمان 25 ديسمبر بمشاركة 700 متسابق

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون عجمان 25 ديسمبر بمشاركة 700 متسابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد عجمان يوم 25 ديسمبر الجاري تنظيم سباق نصف ماراثون في منطقة الزوراء بطول 21.1 كيلومتر، بمشاركة 700 متسابق.

ووقعت دائرة التنمية السياحية بعجمان اتفاقية رعاية مع مجموعة مستشفيات أمينة، لرعاية السباق في نسخته الثانية، حيث وقّع اتفاقية الرعاية، بدر إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لشركة القدرة للخدمات الرياضية، منظم السباق، ومحمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية. كما حضر توقيع الاتفاقية سعود عبد العزيز الجسمي مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان .

ويأتي تنظيم السباق يأتي في اطار حرص دائرة التنمية السياحية على تنظيم السباقات المجتمعية التي تساهم في إبراز إمارة عجمان كوجهة متميزة للسياحة الرياضية وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيزالأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية محمد علي العمري، عن سعادته البالغة لرعاية السباق، مؤكدا سعي مجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية ومستشفيات أمينة للقيام بدورهما تجاه المجتمع من خلال توفير الدعم للأحداث الرياضية البارزة التي تحظى بإقبال اعداد كبيرة من المشاركين.

المشاركة متاحة في هذا السباق لجميع المتسابقين من الهواة والمحترفين والاطفال لمسافات 21 كيلو متر و5 كيلو متر و2.5 كيلو متر .

ويعدّ سباق نصف ماراثون مستشفيات أمينة - عجمان الأعلى قيمة من حيث الجوائز المخصصة في سباقات الجري في الإمارة التي تبلغ 20 الف درهم.

وتجرى كافة السباقات مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يشمل التحقق من درجة الحرارة للمشاركين قبل الدخول، وعدم السماح بتواجد عدد كبير من اللاعبين منعا للاختلاط في مكان واحد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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