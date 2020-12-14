شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يغلق صفحة أتالانتا في دوري الأبطال لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الإثنين بعد ظهور قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه يكن الكثير من الاحترام لأتالانتا الإيطالي، منافس فريقه المقبل في البطولة القارية.

وقال المدرب الفرنسي «الكثير من الاحترام. في النهاية، ستقام هذه المباراة في نهاية شهر فبراير، وبأقصى درجات الاحترام للمنافس؛ كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد لدينا مباراة مهمة للغاية، نحن نركز على ذلك، نريد أن نظهر ما نحن عليه كفريق، وهذا ما سنفعله.

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس.