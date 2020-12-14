شكرا لقرائتكم خبر عن كومان عن مواجهة سان جيرمان في «التشامبيونزليج»: برشلونة فريق قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن قرعة دوري الأبطال التي أوقعته مع باريس سان جيرمان الفرنسي صعبة، لكن الفرص فيها متساوية. وقال كومان، في تصريحات نشرها النادي، نعرف أن القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق قوي. سنواجه باريس سان جيرمان، لكن الأمر صعب أيضا بالنسبة لهم لأننا أيضا فريق قوي سيكون دورا إقصائياً متوازناً.

وأضاف المدرب: "إنهم يرغبون في الاستمرار في البطولة، مثلنا تماما. يمتلكون لاعبين مهمين ونحن أيضا. ستكون مباراة جذابة، سواء في برشلونة أو في باريس".