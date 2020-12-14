شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق الفائزة بدوري الأبطال خلال الـ10 سنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجريت اليوم مراسم قرعة دوري أبطال اوروبا لدور الـ 16 والتى أسفرت بعضها عن مواجهات نارية أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي وجاءت باقي المواجهات كالتالي : - لاتسيو الإيطالي ضد بايرن ميونخ الألماني. - لايبزيج الألماني ضد ليفربول الإنجليزي. - بورتو البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي. - إشبيليه الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني. - ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي. وفيما يلي جميع الفرز الفائزة بكأس دوري ابطال اوروبا خلال العشر سنوات الاخيرة : 1 - موسم 2010 - 2011 الفريق الفائز: برشلونة حيث واجه فى النهائي فريق مانشستر يونايتد وفاز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف 2 - موسم 2011 - 2012 الفريق الفائز: تشيلسي حيث واجه فى النهائي فريق بايرن ميونخ وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ليجأ الفريقان لضربات الترجيح ويفوز تشيلسي باربعة اهداف الى ثلاثة. 3 - موسم 2012 - 2013 الفريق الفائز : بايرن ميونخ حيث واجه فى النهائي فريق بروسيا دورتموند وكان نهائي المانيا خالصا ليفوز عليه بهدفين مقابل هدف . 4 - موسم 2013 - 2014 الفريق الفائز: ريال مدريد حيث واجه فى النهائي فريق اتليتكو مدريد ليكون نهائي اسباني ويفوز الريال بعد الاشواط الاضافية باربعة اهداف مقابل هدف. 5 - موسم 2014 - 2015 الفريق الفائز : برشلونة حيث واجه فى النهائي فريق يوفنتوس ليفوز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف. 6 - موسم 2015 - 2016 الفريق الفائز: ريال مدريد حيث واجه فى النهائي فريق اتليتكو مدريد ليكون نهائي اسباني وينتهي اللقاء 1-1ويفوز الريال بعد الاحتساب لضربات الترجيح بخمسة اهداف مقابل ثلاثة. 7 - موسم 2016 - 2017 الفريق الفائز: ريال مدريد حيث واجه فى النهائي فريق يوفنتوس وفاز عليه باربعة اهداف مقابل هدف. 8 - موسم 2017 - 2018 الفريق الفائز: ريال مدريد حيث واجه فى النهائي فريق ليفربول وفاز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف. 9 - موسم 2018 - 2019 الفريق الفائز: ليفربول حيث واجه فى النهائي فريق توتنهام ليكون النهائي انجليزيا خالصا وفاز عليه بهدفين مقابل لاشئ. 10 - موسم 2019 - 2020 الفريق الفائز: بايرن ميونخ حيث واجه فى النهائي فريق باريس سان جيرمان وفاز عليه بهدف مقابل لاشئ. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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