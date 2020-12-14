شكرا لقرائتكم خبر عن مران إضافي للاعبي الزمالك بعد ودية الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عمل فقرة تدريبية خاصه للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الودي أمام شباب النادي بعد انتهاء المباراه التي انتهت بفوز الفريق بخماسية نظيفة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
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