شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: مونشنجلاباخ يمتلك العديد من المفاتيح الفنية داخل المستطيل الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة بوروسيا مونشنجلاباخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: تعلمت من فترة تواجدي في ألمانيا عندما كنت مدربا لفريق بايرن ميونيخ، أن هذا الفريق كبير ويملك تاريخا، لذا على احترمه فينا خاصة وأنه يمتلك العديد من المفاتيح الفنية داخل المستطيل الأخضر. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: مونشنجلاباخ يمتلك العديد من المفاتيح الفنية داخل المستطيل الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.