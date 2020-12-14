شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد هولييه.. ست سنوات في آنفيلد أعاد الفريق للساحة الأوروبية "صور" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جلبت فترة جيرارد هولييه كمدرب لفريق ليفربول الألقاب وذكريات لا تعد ولا تحصى لمشجعي النادي، وخلال المواسم الستة التي قضاها مع الريد، قاد هولييه الريدز إلى كأس الدوري التاريخي وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثية، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا

وغادر الفرنسي آنفيلد في عام 2004 بعد أن أدار 307 مباراة تنافسية وأعاد تأسيس النادي على الساحة الأوروبية.

جيرارد هولييه

جيرارد هولييه

جيرارد هولييه

جيرارد هولييه

جيرارد هولييه

جيرارد هولييه