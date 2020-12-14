شكرا لقرائتكم خبر عن جوردن هندرسون: أداء «الريدز» في لقاء فولهام مخيب للآمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقر جوردان هندرسون أن ليفربول بدأ اللقاء بطريقة مخيبة في التعادل 1-1 أمس الأحد خارج أرضه أمام فولهام وجاءت أقل بكثير من المعايير المتوقعة من الفريق.

ومنحت ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح في الدقيقة 79 نقطة للريدز بعد ضغط فولهام المبكر الذي جعلهم يتقدمون في الشوط الأول عن طريق بوبي ديكوردوفا-ريد. النتيجة حافظت على المركز الثاني لليفربول الذي يتساوى في النقاط مع المتصدر الحالي توتنهام.

وقال هندرسون لشبكة سكاي سبورتس بعد لقاء فولهام: «لم ندخل اللقاء فعلاً إلا بعد أول 25 أو 30 دقيقة، وهو ما لا يمكنك فعله في الدوري والا ستعاقب وقد حصل ذلك. وكان أداًء مخيبًا للآمال، الشيء الجيد هو أننا رددنا بشكل جيد بعد ذلك، أنهينا الشوط الأول بقوة، وعدنا في الشوط الثاني وسيطرنا وربما كان ينبغي أن نسجل هدفاً أو اثنين آخرين».