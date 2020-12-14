شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يجهز ماتيب لمعركة توتنهام في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يأمل يورجن كلوب، أن يكون جويل ماتيب، جاهزاً للمشاركة في مباراة الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام. وخرج صاحب القميص رقم 32 بين الشوطين خلال التعادل 1-1 أمس الأحد مع فولهام بعد معاناته من تشنج في الظهر. ولكن، في حديثه بعد المباراة في، قدم المدير الفني تحديثاً إيجابياً عن حالة قلب الدفاع.

قال كلوب: «جويل ماتيب لديه تشنج في ظهره. في الوقت الحالي، لا شيء آخر. لقد حصل بالفعل على العلاج، وسيتلقى العلاج وسنرى، أعتقد أن هناك فرصة لمشاركته يوم الأربعاء. الإصابة ليست بهذا السوء».