شكرا لقرائتكم خبر عن «اوباما» و«روقا» يشاركان في ودية شباب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الشوط الثاني من المباراة الودية لفريق الكرة بنادي الزمالك أمام نظيره الشباب مواليد 99 مشاركة يوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد أشرف «روقا» لتتأكد جاهزية الثنائي لمباراة بيراميدز المقبلة.

وكان أوباما قد انتهى من البرنامج التأهيلي والاطمئنان عليه بعد التعافي من فيروس كورونا، فيما تعافى روقا من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بمسابقة كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.