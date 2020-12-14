شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الأهلي ترفع شعار "لعب وهزار وبينج بونج" بعد أول ثلاثة نقاط بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، بموقع تويتر، جانبا من تدريبات الفريق اليوم على استاد التتش بالجزيرة، في اليوم الأول للاعبين بعد حصد أول ثلاثة نقاط في مواجهة الفريق أمس أمام نادى مصر المقاصة التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وظهر لاعبو النادي الأهلي في تدريبات اليوم، وهم في حالة معنوية مرتفعة، بعد حصد الثلاث نقاط الأولي للفريق في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الإثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.





فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى.