شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السويس يستضيف مباراة الطلائع والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة المسابقات، على إقامة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالأسبوع السادس من بطولة الدوري، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء يوم التاسع من يناير المقبل، بملعب الجيش بالسويس.

وأشارت اللجنة، إلى أن الناديين وافقا على أن تكون مباراة الدور الأول على ملعب طلائع الجيش، ومباراة الدور الثاني على ملعب الزمالك.

وقررت اللجنة أيضًا، إقامة مباريات نادي أسوان مع أندية طلائع الجيش بالأسبوع الثاني، والجونة بالأسبوع الرابع، والإسماعيلي بالأسبوع الخامس، وغزل المحلة بالأسبوع السابع، بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب السكة الحديد.