شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على تبديل ملعب مباراة الأهلى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة تبديل ملعب مباراة الأهلى والمحلة في الجولة الثانية للدورى المقرر لها الجمعة المقبلة بحيث تقام على ملعب القلعة الحمراء بدلاً من ملعب أبناء المحلة نظرًا لعدم حصول الأخير على الموافقات الأمنية حتى الآن.

ووافق مسئولو المحلة على الحل بشكل مؤقت في إطار رغبة لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على عدم تأجيل أي مباراة في الوقت الحالي في ظل ضغط المباريات.

من ناحية أخرى حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الإثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى.