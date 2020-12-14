وزير الشباب والرياضة يلتقى مديرى المديريات بالمحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة فى الاجتماع الدورى الذى يعقده وزير الشباب والرياضة بمديرى المديريات للوقوف على آخر المستجدات ومتابعتهم.

وأكد أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتقييم الدائم والمستمر لأداء كل مديرية فى المحافظات المختلفة، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور العريض، والعمل على الاستغلال الأمثل لمنشآت الوزارة فى المحافظات وتطويرها من أجل تقديم خدمات مميزة لمرتاديها.

وأضاف صبحى أنه يتابع شخصياً كافة الأمور التى تعيق مديرى المديريات فى أعمالهم والعمل على تذليل تلك العقبات، بالإضافة التى فتح آفاق ومجالات جديدة من اجل الابداع والتطوير فى الخدمات المقدمة، فى ظل رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الارتقاء بالخدمات وأيضاً العمل على استغلال طاقات الشباب وتوظيفها التوظيف الأمثل من اجل دفع عجلة التنمية فى مصر وتحويل هذه الطاقات الى افكار وترجمتها على ارض الواقع من خلال المشاريع العديدة التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة ومنها الانشطة الرياضية والشبابية مثل المشروع القومى للموهوبين وأندية العلوم والعديد من البرامج الأخري، والتى تجذب قطاع عريض من الشباب، واستطاعت الكشف عن العديد من المواهب ومتابعتها والبدء فى تقييمها وتوجيهها الى الطريق الصحيح من أجل تطوير هذه المواهب والقدرات لخدمة الوطن.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى رؤى ومقترحات وكلاء الوزارة، كل فيما يختص بمحافظته وتباحثوا فى كيفية تطوير العمل وتحقيق أقصى استفادة من اجل الجماهير العريضة التى تستفيد من المشاريع التى تقدمها الوزارة لهم.