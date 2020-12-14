شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب: المصابون بكورونا لم تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، أن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، وقال وليد منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس ".

وأضاف طبيب منتخب الشباب، "اللاعبون خاضوا تدريباً قوياً بالأمس، وبلغة الكرة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحاً إطلاقاً لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".

وتابع وليد منصور، "تلقينا إخطاراً حالياً أن نتائج المسحات قد يصبح فيها 7 لاعبين سلبى من المصابين وأن النتيجة الخاصة قد تكون إعادة للمسحة وليس إيجابية، كما أخطرنا فى البداية، وذلك لسابق إصابتهم بفيروس كورونا منذ شهر ونصف مع أنديتهم وتعافيهم ".

من جهته حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع بعثة منتخب الشباب الموجودة حاليا فى تونس، للاطمئنان عليهم بعد تأكد ظهور 18 حالة بفيروس كورونا 17 لاعبا وربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا امام ليبيا فى افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بموريتانيا.

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضا من ضمن الـ 18 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء للاعبى المنتخب، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبى اللازم، وتواصل الوزير أيضا مع إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.