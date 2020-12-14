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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب الشباب يواجه أزمة فى تونس بسبب كورونا قبل مباراة ليبيا، أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر.
أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر
يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين خلال أسبوعين بعد الفوز على المقاولون
قرر مسئولو الزمالك، صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق عن الموسم الحالى، خلال أسبوعين بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.
منتخب الشباب يواجه أزمة فى تونس بسبب كورونا قبل مباراة ليبيا
يواجه منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين أزمة فى معسكره بتونس قبل مواجهة ليبيا بتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، تتعلق بإقامة خمسة منتخبات فى فندق واحد بتونس طبقاً لقرار اللجنة المنظمة للبطولة، وسط عدم التزام بعض هذه المنتخبات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
بن شرقى يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة بيراميدز
استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عودة المغربى أشرف بن شرقى للتشكيل الأساسى للأبيض فى مواجهة بيراميدز المقبلة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.
تسببت إصابة خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، بفيروس كورونا فى غيابه عن قيادة فريقه أمام سموحة اليوم، حيث تقرر أن يقود الفلاحين فى اللقاء طارق غيدة المدرب العام للفريق لحين تعافى خالد عيد من الفيروس، وتختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف سموحة نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية فى مواجهة مثيرة تمثل الظهور الأول للفلاحين في دوري الأضواء والشهرة منذ ثلاثة أعوام.
اتحاد الكرة ينتظر الموافقات الأمنية لإعلان ملعب مباراة الأهلى وغزل المحلة
تنتظر لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وصول الموافقات الأمنية لإعلان الملعب الذى ستقام عليه مباراة الأهلى وغزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الجمعة المقبل، ويفاضل الأمن بين أربعة ملاعب لإقامة المباراة وهى استاد غزل المحلة، واستاد طنطا الرياضى، واستاد الإسكندرية وبرج العرب لاختيار أحدها لإقامة المباراة.
شوبير يثمن قرار الفصل بين رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك والعمل بالقناة
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قيادة قطاع الناشئين بنادى الزمالك يتطلب تفرغاً كبيراً ولا يصح أن يتم الجمع بين إدارته والعمل فى قناة القلعة البيضاء، وقال شوبير فى برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قطاع الناشئين فى نادى كبير زى الزمالك محتاج تفرغ كبير، وبالتالى قرار إدارة القلعة البيضاء بمنح طارق يحيى حرية الاختيار بين رئاسة القطاع أو العمل فى قناة النادى قرار رائع ".
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