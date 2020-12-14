شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل وفود بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم الاستقرار على اختيار الصالة الموسمية بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة فى مونديال اليد الذى تستضيفه مصر يناير المقبل.

وأضاف صبحى، فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد بحضور هالة زايد وزيرة الصحة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أنه تم الاتفاق من قبل على تخصيص صالة الـ vip لاستقبال وفود البطولة، إلا أنه تم نقلها للصالة الموسمية فى النهاية.

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من حيث كيفية تنسيق الحضور الجماهيرى، وكذلك الإجراءات المقرر اتباعها قبل وخلال المنافسات.

ويشارك فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبا، لأول مرة فى تاريخ البطولة ، لذلك تحى البطولة باهتمام بالغ ، لضمان سلامة كل الوفود المشاركة فى المونديال.