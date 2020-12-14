الامارات | تعرف إلى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم لموسم 2020-2021 التي سحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد القاري للعبة: وجاءت كما يلي: بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني - مانشستر سيتي الانجليزي

لاتسيو الايطالي - بايرن ميونيخ الالماني

أتلتيكو مدريد الاسباني - تشلسي الانجليزي

لايبزيغ الالماني - ليفربول الانجليزي

بورتو البرتغالي - يوفنتوس الايطالي

برشلونة الاسباني - باريس سان جرمان الفرنسي

اشبيلية الاسباني - بوروسيا دورتموند الالماني

ريال مدريد الاسباني - أتالانتا الايطالي تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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