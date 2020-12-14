شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يعسكر فى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى السعودية لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة كأس القارات بدبي في فبراير القادم ونهائيات كأس الأمم الإفريقية في السنغال في شهر مايو القادم. وتقيم البعثة بمدينة ينبع، حيث تخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناءً على دعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تعود يوم 25 ديسمبر. وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى وعبدالعزيز صباح ومصطفي سمير ومحمد عبدالنبي ومصطفي على والحسيني طه واحمد اسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفي احمد وعبدالرحمن حسن ومحمود ماهر. ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفي لطفي «المدير الفني» وعبدالواحد السيد «مدير المنتخب» وعمر حلمي «مدرب» وأحمد أبوسريع «مدرب» وياسر عبدالخالق «مدرب حراس المرمي» والدكتور محمود رفاعي «طبيب» وعباس حسانين «إخصائي علاج طبيعي» وشريف نعيم «مسؤول مهمات».

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشاطئية يعسكر فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.