«رجال يد الأهلي» يواجه «الحوار» في دور الـ«32» لكأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فريق الحوار في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وفقا لما أسفرت عنه القرعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة اليد صباح اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر عقب انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13إلى31 يناير المقبل.

ويتصدر «يد الأهلي» جدول ترتيب مجموعته في المرحلة الأولى من بطولة دوري المحترفين، بعدما حقق العلامة الكاملة بعد الفوز في كل المباريات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجديد الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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