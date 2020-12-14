شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 17 لاعبًا بـ«كورونا».. وزير الرياضة يبحث عودة منتخب الشباب من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، من اتحاد الكرة تقريرًا مفصلًا عن إصابات كورونا الموجودة بمنتخب الشباب وأسبابها.

أثبتت التحاليل إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، عقب وصول البعثة لتونس للمشاركة في تصفيات منطقة شمال إفريقيا.

واستفسر وزير الشباب عن الحالة الصحية للاعبين، وطلب إعادتهم فورًا لمصر تجنبًا لتدهورها. وأجرى أشرف صبحي اتصالا ببعثة منتخب الشباب، حيث أكد له وليد منصور، طبيب الفريق، أن اللاعبين لا يعانون من أي أعراض.