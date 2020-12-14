شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل مباشرة لثمن نهائي كأس مصر لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجرى الاتحاد المصرى لكرة اليد اليوم قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر موسم 2020/2021. واسفرت القرعة عن تأهل نادي الزمالك مباشرة لدور ال16 دون أي مواجهة. يقود الزمالك فنيا حسين زكي مديرًا فنيًا وحسن يسرى مدرب عام، وتقام مباريات دور الـ٣٢ عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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